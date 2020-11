Man opgepakt voor veroorzaken stroomstoring in Lelystad

De politie heeft een man van 21 gearresteerd voor het veroorzaken van een stroomstoring in Lelystad. Een groot deel van de stad zat gisteravond enkele uren zonder elektriciteit door de storing.

De verdachte werd aangehouden bij een leegstand pand in de stad. Daar lag ook een man op de grond met ernstige brandwonden. Volgens de verdachte had de gewonde man onder stroom gestaan in een elektriciteitshuisje.

Het 27-jarige slachtoffer is naar het brandwondencentrum in Beverwijk gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd, meldt Omroep Flevoland.