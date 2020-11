Belofte over wegwerken achterstand asielaanvragen wordt niet ingelost

Kamer nog niet op de hoogte

De Kamer weet officieel nog niet dat de wachtlijsten niet op tijd worden weggewerkt. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt desgevraagd nog uit te zoeken hoe het mogelijk is dat er wél een brief naar de asielzoekers is gegaan, maar dat de Kamer nog niet op de hoogte is gesteld.

De lange wachttijd bij de IND heeft veel gevolgen, zowel financieel als praktisch. Vorig jaar moest er 5,5 miljoen euro aan vergoedingen worden uitgekeerd omdat asielzoekers te lang moesten wachten. Dat bedrag zou dit jaar opgelopen zijn naar 70 miljoen euro, als de staatssecretaris de mogelijkheid om compensatie voor te lange wachttijden te krijgen niet had afgeschaft.

De trage afhandeling van asielverzoeken leidt ook tot overvolle asielzoekerscentra. Het is één van de redenen waarom gemeenten op dit moment onder druk worden gezet om met zeker nog 5000 opvangplekken voor asielzoekers te komen. Ook moeten gemeenten dubbel zo veel statushouders huisvesten komend jaar.