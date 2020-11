Rechtbank gewraakt in Zeeuwse zaak tegen vrouw die dochters liet misbruiken

De vrouw bevestigde het misbruik van haar dochters, die beiden een andere vader hebben. "In het begin had je het gewoon niet door. Op den duur ga je de puzzelstukjes bij elkaar leggen. Ik schaam me gewoon kapot."

Ze ontkende een actieve rol te hebben gespeeld, maar justitie denkt daar anders over. De aanklager sprak van een "zieke relatie" tussen de twee. Uit berichtenverkeer is af te leiden dat de vrouw meewerkte aan het misbruik.

"Zo'n unieke relatie krijg je nooit meer, je hebt een moeder met twee dochters," schreef de vrouw aan de man, meldt Omroep Zeeland. De man reageerde met: "Ja, super, geweldig dat je zo ruimdenkend bent."

In een ander appgesprek schreef ze: "Zullen we samen nog een kind nemen? Dan kunnen we er lekker jong mee beginnen." De vrouw werd vorige week onwel tijdens de eerste zittingsdag. Volgens haar advocaat lijdt ze aan ernstig nierfalen.