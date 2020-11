Trump haalt nog voor machtsoverdracht 2000 militairen weg uit Afghanistan

De NAVO heeft bijna 12.000 militairen uit dertig lidstaten in Afghanistan. De Amerikaanse bijdrage vormt de ruggengraat van de troepenmacht, vooral als het gaat om transport en logistiek.

Volgens CNN heeft de militaire top zich de afgelopen tijd uitgesproken tegen de terugtrekking. De omstandigheden zouden daarvoor nog niet rijp zijn. Het ontslag van Esper zou ermee samenhangen.

De Republikeinse leider in de Senaat, Mitch McConnell, een trouwe bondgenoot van Trump, noemde het plan een fout. De hoogste Republikein in de commissie van het Huis van Afgevaardigden die toezicht houdt op Defensie sprak in dezelfde bewoordingen. De Texaan Mac Thornberry waarschuwde dat het de onderhandelingspositie van de Afghaanse regering schaadt. Opvallend genoeg kwam er vanuit Democratische hoek juist steun: Congreslid Adam Smith, voorzitter van dezelfde Huis-commissie, noemde het de juiste beslissing.

De situatie in Afghanistan is precair. De afgelopen jaren hebben de Taliban steeds meer terreinwinst geboekt. Er zijn recent vredesonderhandelingen begonnen in Doha die een einde moeten maken aan 20 jaar oorlog, maar of die tot resultaat leiden is nog hoogst onzeker.