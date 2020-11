'Jetman' Vincent Reffet bij training verongelukt

De Franse stuntman Vincent Reffet is bij een training in de woestijn van Dubai om het leven gekomen. Wat er precies is misgegaan, is niet bekendgemaakt.

De 36-jarige 'jetman' was wereldwijd bekend vanwege zijn extreme stunts in de lucht. In 2015 vloog hij samen met de Zwitser Yves Rossy met vleugels en motoren aangebonden vlak naast een Airbus A380-dubbeldekker.