Gebruikers corona-app minder vaak positief getest

In de eerste weken na de introductie van de CoronaMelder-app testte tussen de 11 en 14,1 procent van de gebruikers met klachten positief. Dat is minder dan het aantal positieve testen bij alle mensen die zich bij een teststraat melden, blijkt uit cijfers die minister De Jonge van Volksgezondheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Van alle mensen die in de eerste drie weken na introductie van de app naar een teststraat gingen, was tussen de 15,2 en 18,4 procent positief. De cijfers betekenen dat de kans dat iemand het coronavirus draagt, in de eerste weken juist iets kleiner was wanneer iemand de app had geïnstalleerd. De effectiviteit bij het opsporen van besmette contacten lijkt daarmee tegen te vallen: het doel is juist om meer mensen met het coronavirus op te sporen.

Bij het reguliere bron- en contactonderzoek is de kans veel groter dat iemand het coronavirus blijkt te hebben. Daarbij test circa een derde van de mensen met klachten positief.

De app werd op 10 oktober landelijk gelanceerd. Hoe de verhouding in november ligt, is nog niet bekendgemaakt.

Bijna geen app-gebruikers al benaderd door bron- en contactonderzoekers

Tegelijkertijd weet de app wel mensen te bereiken die nog niet zijn benaderd door de bron- en contactonderzoekers. Volgens De Jonge was 99,8 procent van de mensen die een melding van de app kregen en een test aanvroegen, nog niet door een onderzoeker benaderd. Dat kan doordat die meer tijd nodig heeft om mensen te benaderen, maar ook doordat een besmet persoon zich niet herinnert of niet weet bij wie hij in de buurt is geweest.

Inmiddels hebben vier miljoen mensen de app geïnstalleerd; hoeveel mensen hem weer hebben verwijderd, is onbekend. De makers kozen er bewust voor om geen statistieken bij te houden, ten gunste van de privacy.

21.000 mensen meldden zich na een positieve notificatie bij de teststraat; daarvan werden dus maximaal 3000 mensen positief getest. Op dit moment kunnen app-gebruikers zich ook na een notificatie enkel met klachten laten testen. Straks kan dat ook zonder klachten, belooft De Jonge.

De Jonge zegt ook verhalen te horen van mensen die onterecht een melding zouden hebben gehad, bijvoorbeeld door muren heen. Een verbeterde versie van de app moet obstakels zoals muren nog beter herkennen, schrijft De Jonge.

