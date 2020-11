Wekdienst 18/11: Herindelingsverkiezingen • Bedreiger Omtzigt voor de rechter

Goedemorgen! Vandaag zijn er in een paar gemeenten in Groningen en Brabant herindelingsverkiezingen. In de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over de coronacrisis, en de man die CDA-kamerlid Pieter Omtzigt heeft bedreigd vlak bij het Kamergebouw moet zich verantwoorden voor de rechter.

Brede opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af, de temperatuur ligt daarbij tussen de 8 en 10 graden. Vanmorgen trekken de laatste wolkenvelden het land uit en volgt een mooie najaarsdag met veel ruimte voor de zon. De temperatuur stijgt naar 13 graden op de Wadden tot 16 graden in Limburg.