Labour heft schorsing oud-leider Corbyn op

Voormalig Labourleider Jeremy Corbyn mag weer namens Labour in het Lagerhuis zitten. De Britse oppositiepartij heeft zijn schorsing opgeheven. Hij werd eind oktober geschorst, nadat hij de resultaten van een onderzoek naar antisemitisme binnen Labour buitensporig had genoemd.

In het rapport stond onder meer dat de partij en de voormalige leider jarenlang discriminatie en intimidatie van Joden hadden toegelaten. Corbyn (71) zei daarop dat hij betreurde dat hij te laat had gezien hoe groot het probleem was, maar dat de kwestie door de media en tegenstanders groter is gemaakt dan hij was.

"Overdreven noch overschat"

Ook werd volgens hem de mate van antisemitisme binnen Labour "schromelijk overschat". Daarna werd hij door de partij geschorst en zat hij als onafhankelijk lid in de parlementsbankjes. Vandaag zei hij op Facebook dat zorgen over antisemitisme "overdreven noch overschat" zijn. Hij wilde naar eigen zeggen duidelijk maken dat de overgrote meerderheid van Labour absoluut tegen racisme en antisemitisme is.

Jeremy Corbyn werd in 2015 de leider van Labour. Bij de parlementsverkiezingen van afgelopen december leed de partij de grootste nederlaag sinds 1935. In april werd hij vervangen door Keir Starmer.