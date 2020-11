'Bedrijvendokter' Joep van den Nieuwenhuyzen moet Staat 13 miljoen betalen

Zakenman Joep van den Nieuwenhuyzen moet de Staat 13 miljoen euro terugbetalen. Hij zou geld van scheepswerf RDM, de Rotterdamse Droogdok Maatschappij, in eigen zak hebben gestoken.

Justitie had een veel hoger bedrag geëist, namelijk 105 miljoen euro. De claim was het sluitstuk van het Rotterdamse havenschandaal. Van den Nieuwenhuyzen is daarin eerder veroordeeld voor omkoping van de toenmalige havendirecteur Scholten.

Privérekeningen

Volgens justitie heeft Van den Nieuwenhuyzen tussen 2002 en 2005 leningen voor RDM naar privérekeningen geboekt. De rechter vindt dat deels bewezen. Zo zou er anderhalve ton naar zijn ex-vrouw zijn gegaan en werd 4,6 miljoen gebruikt voor het jacht Blue Gold, meldt de regionale omroep Rijnmond.

'Niets aan overgehouden'

Van den Nieuwenhuyzen heeft altijd beweerd dat hij zelf nooit een euro voordeel heeft gehad aan RDM. Direct na het uitspreken van het vonnis vandaag, herhaalde hij dat, schrijft de regionale omroep. "Er is in totaal 2,5 miljoen naar een privérekening gegaan, maar daarna doorgeboekt. Ik heb er zelf niets aan overgehouden."