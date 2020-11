Twitter wil dat gebruikers meer delen en komt ook met stories-functie

Snapchat begon er zeven jaar geleden mee en Instagram maakte het drie jaar later groot onder de massa: stories. Nu komt Twitter ook met de optie berichten te plaatsen die na 24 uur verdwijnen.

Daarmee is het inmiddels een beproefd concept, maar dat betekent niet dat Twitter automatisch kan meeliften op het succes. De functie is tegenwoordig óók terug te vinden in WhatsApp, Facebook en zelfs LinkedIn. De vraag is of gebruikers wel behoefte hebben aan nog een plek.

Twitter heeft 'Fleets', zoals het de functie noemt, de afgelopen maanden in verschillende landen getest en ziet genoeg potentie om het nu wereldwijd uit te rollen. Het bedrijf hoopt dat gebruikers zo vaker hun gedachten durven delen. In Nederland werkt de functie vanaf donderdag.

'Te nerveus om te tweeten'

De berichten die via 'Fleets' worden gedeeld, kunnen niet publiek worden gedeeld of geliked. Gebruikers die reageren, doen dat via een privébericht. Het is wel mogelijk om een tweet via de verhalenfunctie te delen.

"Veel mensen tweeten niet; ze zijn te nerveus om dat te doen of vinden het te intimiderend omdat de tweets openbaar zijn en permanent", zegt hoofd design Joshua Harris van Twitter. "Soms kun je het gevoel hebben dat een tweet perfect moet zijn en dat kan voelen als een grote last."

Het bedrijf beseft zelf ook dat het wat laat is met deze functie. "Dit concept klinkt misschien bekend voor je en het lijkt misschien alsof we laat instappen", zegt Harris. Uit onderzoek van Twitter zelf blijkt echter dat het wel iets zou toevoegen.

Twitter onder vergrootglas

De functie wordt uitgerold op het moment dat Twitters beleid rond rond misinformatie op het platform onder een vergrootglas ligt door de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Er was veel aandacht voor de manier waarop het bedrijf omging met de berichten van president Trump. 'Fleets' betekent voor Twitter een extra plek om alert op te zijn.

Vanmiddag wordt Twitter-topman Jack Dorsey, samen met Facebook-topman Mark Zuckerberg, gehoord door de Amerikaanse Senaat. De verwachting is dat daarbij onder meer zal worden stilgestaan bij hoe de twee platforms de labels hebben gebruikt.