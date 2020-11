Verdachte in zaak-McCann raakt gewond in cel 

De man die vastzit voor de verdwijning van de Britse peuter Madeleine McCann is gisteren gewond geraakt bij een bezoek aan de rechter. De 43-jarige Christian B. liep twee gebroken ribben op.

B. woonde een hoorzitting bij over een veroordeling wegens drugshandel. De rechter moet in die zaak bepalen of hij begin volgend jaar in aanmerking komt voor strafvermindering.

Voordat de zitting bij de rechtbank van Braunschweig kon beginnen werd B. echter afgevoerd naar het ziekenhuis om behandeld te worden aan zijn gebroken ribben.

Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk. De advocaat van B. heeft aangifte gedaan van mishandeling door bewakers, maar volgens justitie is B. gevallen. Journalisten hoorden van gevangenbewaarders dat iemand "amok had gemaakt".

Verkrachting

Afgelopen zomer werd B. door de Duitse justitie in verband gebracht met de verdwijning van de 3-jarige peuter, dertien jaar geleden in Portugal. Genoeg bewijs om hem daarvoor te vervolgen is er nog niet, maar het onderzoek loopt.

Het is nog niet duidelijk wat de rechter heeft besloten in de drugszaak tegen B. Mocht zijn straf van 21 maanden worden ingekort, dan komt hij nog niet vrij: hij is ook veroordeeld voor de verkrachting van een 72-jarige vrouw in het plaatsje waar McCann verdween.