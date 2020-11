Zwartspaarders wisten Belastingdienst te vinden, maar veel vermogen nog verstopt

Zwartspaarders hebben tussen 2002 en 2018 voor 12 miljard euro aan verborgen vermogen tóch aangegeven bij de Belastingdienst. Het leverde de schatkist 2,1 miljard euro op, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau.

Het CPB analyseerde de (geanonimiseerde) gegevens van zo'n 27.000 deelnemers aan de zogeheten inkeerregeling. De regeling was bedoeld om geld dat in belastingparadijzen verstopt is, terug te halen naar Nederland.

De zwartspaarders kwamen er met de regeling tijdelijk zonder, of met een lagere boete vanaf. Uit de data blijkt dat het instrument heeft gewerkt, zegt het CPB. In de maanden vóór een periodieke regeling afliep is een piek te zien. Met name de maand juni 2014 valt op, met bijna 5000 deelnemers. In juli ging het boetetarief in dat jaar van 0 naar 30 procent.

De dreiging van steeds betere communicatie tussen landen heeft volgens het CPB ook geholpen. De kans om gepakt te worden is hierdoor toegenomen.

65 jaar, vaak man en ondernemer

Het bedrag dat alsnog bekend werd gemaakt is gemiddeld 435.000 euro. België, Luxemburg en Zwitserland zijn de landen waar het meeste geld was ondergebracht. Hoe rijker de belastingontduiker, hoe verder weg het geld werd verstopt, concludeert het CPB. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 65 jaar. Het gaat vooral om mannen en relatief vaak om ondernemers.

Zo geldt voor 1 procent rijkste huishoudens dat het geld minder uit de directe buurlanden komt. Dat is een aanwijzing dat huishoudens met de hoogste vermogens die belasting willen ontduiken, het vermogen verder weg plaatsen en wellicht ook veel geavanceerder constructies gebruiken, zegt het CPB.

De 12 miljard is waarschijnlijk lang niet al het verstopte vermogen. Volgens internationale schattingen uit 2015 hadden Nederlandse huishoudens in dat jaar voor ruim 60 miljard euro uitstaan in belastingparadijzen. Dat zou betekenen dat tussen de 20 en 30 procent van het verhuld vermogen boven water is, zegt het CPB. Dat de Belastingdienst ook zelf verborgen geld ontdekt, is niet in deze cijfers verwerkt.

Sinds januari 2018 geldt er geen verlaagd boetetarief meer bij inkeer voor nieuwe gevallen. Dat maakt het minder aantrekkelijk om vermogen vrijwillig op te geven.