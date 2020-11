'Mensen met beperking aan een baan helpen moeilijker door corona'

Het wordt door de coronacrisis lastiger om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te creëren. Het streven om er over vijf jaar zo'n 125.000 banen bij bedrijven en overheid bij te krijgen, raakt verder uit zicht. Dat zegt Aart van der Gaag, commissaris van het project '125.000 banen'.

"De vaart is er nu wel uit. Tot begin dit jaar lagen we prima op koers. Ik heb nog altijd de hoop dat we die 125.000 halen, maar hoe langer corona duurt, hoe moeilijker het wordt", zegt hij vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal. "Dan halen we 2026 niet, en zal het een paar jaar later worden."

Sinds de uitbraak van het coronavirus daalt per saldo het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking, in plaats van dat er banen bijkomen. Halverwege dit jaar stond de teller volgens uitkeringsinstantie UWV op ruim 58.000 banen. Volgens de planning zouden er dit jaar 67.500 nieuwe banen moeten zijn.

"Eerlijk gezegd valt het negatieve effect door corona me nog mee", aldus Van der Gaag, die meer ontslagen had verwacht. "Van bedrijven in de horeca of een museum dat nu is gesloten, kun je gewoonweg niet verwachten dat ze nu mensen aannemen. Ze hebben het al hartstikke moeilijk."

Overheid wel op koers

Overheden gaan vooralsnog wel door met het aannemen van mensen met een beperking. De afgelopen jaren liep de overheid juist achter op de banenafspraak.

De Belastingdienst heeft al 600 mensen met een beperking aan het werk. Rowé Hoogendoorn van de Belastingdienst: "Die doen allerlei werk, van fiscalist bij de Fiod tot schoonmaker. Met name dit jaar zetten we in op administratieve medewerkers."

Op afstand worden de nieuwe mensen ingewerkt door coaches. Eén van die nieuwe medewerkers is Nadisa Gambier uit Amsterdam: "Ik ga binnenkort inkomstenbelastingen controleren. Momenteel ben ik online samen met mijn coach fiscale kennis aan het opdoen over ziektekostenaftrek, heffingskortingen, dat soort zaken. Hartstikke interessant. Ik zie nog wel een carrière voor me weggelegd bij de Belastingdienst."

Nadisa had gezondheidsproblemen en kwam daardoor in aanmerking voor deze job.

Pleidooi voor 'Sociale werkplaats 2.0'

Overigens worden de cijfers over het aantal banen dat erbij is gekomen door de brancheorganisatie van sociale werkbedrijven, Cedris, betwist. Volgens de organisatie worden er in de cijfers ook mensen meegeteld die al via andere constructies aan het werk waren.

Los van de discussie over de cijfers ziet Cedris ook dat het doel van de banenafspraak verder uit beeld verdwijnt. "Het is een moeilijke periode voor de banenafspraak", zegt een woordvoerder van Cedris. "We zien dat mede door de steunmaatregelen van de overheden veel werknemers in dienst worden gehouden, maar werkgevers zijn amper bereid of in staat nieuwe mensen aan te nemen."

In de Tweede Kamer wordt vandaag gesproken over de begroting van Sociale Zaken. SP en CDA zullen pleiten voor een soort Sociale Werkplaats 2.0 voor mensen met een beperking. Dit omdat de banenafspraak van 125.000 banen onvoldoende werkt. Of er een Kamermeerderheid voor het plan is om de sociale werkplaatsen nieuw leven in te blazen, is nog onduidelijk.