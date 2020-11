Meerderheid Tweede Kamer wil actie tegen 'deurbeleid' religieuze scholen

Coalitiepijn?

Als D66 en de VVD vandaag instemmen met het SP- voorstel, hoe zit het dan met coalitieafspraken om de vrijheid van onderwijs en artikel 23 deze regeerperiode ongemoeid te laten?

Die afspraken zijn er inderdaad, maar deze motie is zo opgesteld dat "de pijn in de coalitie de vier partijen niet direct uit elkaar zal drijven", denkt D66-Kamerlid Van Meenen. Dat het gevoelig ligt ontkent hij niet. "Maar de motie roept de regering niet op tot iets, er is voor een "spreekt uit" formulering gekozen. Dat is een begin en kan een klein beetje helpen."

ChristenUnie-Kamerlid Bruins steunt de motie niet en zegt in een reactie dat er volgens hem "gelukkig in praktijk bijna nooit weigeringen van scholen voorkomen". Bruins: "99,4 procent van de scholen heeft geen toelatingsbeleid,, bij de andere 0,6 procent komt weigering bijna nooit voor". Hij wil niet ingaan op de steun voor de motie van coalitiegenoten VDD en D66. Het CDA zegt de kwestie eerst dinsdagmorgen in de fractie te willen bespreken.

Van Meenen noemt het voor zijn partij van groot belang om in "uit te spreken waar we staan", en heeft de motie daarom mede ondertekend. Het afwijzen van kinderen om hun levensbeschouwing is de partij al heel lang een doorn in het oog en leidt tot een tweedeling tussen kinderen. Hij verwacht dat het iets is dat bij de komende formatieonderhandelingen weer een rol gaat spelen.