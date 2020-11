Wekdienst 17/11: trekkerdefilé bij Huis ten Bosch • versoepeling coronaregels?

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Ondanks een verbod wil Farmers Defensie Force vandaag in een trekkerdefilé houden langs Huis ten Bosch, het woonpaleis van de koning. De actievoerders willen hem een 'noodkreet' aanbieden. De boeren voeren actie 'tegen de uitkoopregeling van het kabinet om stikstof te verminderen'.

Vanmiddag om 12.15 uur geven bondscoach Frank de Boer en aanvoerder Georginio Wijnaldum een persconferentie, omdat Oranje morgen de laatste poulewedstrijd in de Nations League uit speelt tegen Polen. Nederland kan zich nog plaatsen voor de eindronde, maar dan moet Italië steken laten vallen.

Premier Rutte en minister De Jonge zullen vanavond in de coronapersconferentie melden dat theaters, bioscopen, zwembaden en bibliotheken weer open kunnen. ook is de kans groot dat ze ingaan op de feestdagen.

Wat heb je gemist:

Peru krijgt voor de derde keer in een week een nieuwe president. Het parlement heeft Francisco Sagasti (76) aangewezen als de nieuwe interim-leider van het land, nadat diezelfde parlementsleden zondag interim-president Merino na een paar dagen opdroegen weer op te stappen.

Merino werd vorige week interim-president als opvolger van de populaire Martin Vizcarra. Na Merino's aantreden gingen in het hele land mensen de straat op. Bij die protesten vielen twee doden en tientallen gewonden.

Peru is al jaren in de greep van politieke corruptieschandalen. De afgelopen vijf jaar is tot drie keer toe geprobeerd een zittende president af te zetten. De vier voorgangers van Vizcarra zijn allemaal verdachten geweest in corruptieonderzoeken.

Ander nieuws uit de nacht:

Boeren vanuit hele land onderweg naar Den Haag voor demonstratie: het gaat om een groep boeren die is aangesloten bij actiegroep Farmers Defense Force.

2500 'vergeten' stemmen gevonden bij hertelling in Georgia: Autoriteiten in de staat verwachten niet dat de 'vergeten' biljetten gevolgen zullen hebben voor de uitkomst van de presidentsverkiezingen in de staat.

Universiteit VS schikt misbruikzaak gynaecoloog voor ruim 60 miljoen euro: Hij zou vrouwen hebben aangerand en betast. Ook zou hij seksueel getinte opmerkingen hebben gemaakt richting de patiënten. Dat zou zijn gebeurd in een periode van 1983 tot 2018. De schikking staat los van de strafzaak tegen de gynaecoloog, die nog loopt. De man spreekt alle beschuldigingen tegen.

En dan nog even dit:

Afgelopen nacht was er een storing in het NOS-gebouw in Hilversum. Hierdoor komende de eerste nieuwsuitzendingen te vervallen. Wat de oorzaak is van de storing is nog onduidelijk.