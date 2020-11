Universiteit VS schikt misbruikzaak gynaecoloog voor ruim 60 miljoen euro

De universiteit van Californië (UCLA) heeft een schikking getroffen voor ruim 61 miljoen euro met zeven vrouwen die een gynaecoloog van de prestigieuze universiteit beschuldigen van seksueel misbruik.

Met de schikking kunnen zeker 6600 vrouwen die door de gynaecoloog zijn behandeld aanspraak maken op een deel van de schikking. Ook als ze hem niet hebben beschuldigd van het misbruik.

Een expertpanel beslist over de hoogte van het uit te keren bedrag. Een rechter moet nog wel toestemming geven voor de schikking.

Strafzaak

De beschuldigingen aan het adres van de gynaecoloog stammen uit een periode van 1983 tot 2018. De man zou onder meer vrouwen hebben aangerand bij onderzoeken en ze zonder handschoenen hebben betast. Ook zou hij seksueel getinte opmerkingen hebben gemaakt richting patiënten.

De schikking staat los van de strafzaak tegen de gynaecoloog, die nog loopt. De arts spreekt alle beschuldigingen tegen en krijgt bijval van een aantal oud-patiënten.

'Kleine stap voorwaarts'

De universiteit besloot toch alvast een schikking te treffen, "omdat de incidenten in de rechtszaak over vermeend gedrag gaat dat in strijd is met onze waarden", aldus UCLA tegenover persbureau AP. De universiteit dankte verder de vrouwen die de zaak zijn gestart en noemde de schikking "een kleine stap voorwaarts".

Volgens UCLA is er in 2017 al begonnen met een onderzoek naar de gynaecoloog. De man ging in 2018 met pensioen, toen de universiteit zijn contract niet verlengde. Nadat hij in juni 2019 vanwege de zaak werd gearresteerd, meldden zo'n 200 oud-patiënten zich bij de universiteit.

Soortgelijke schikking

Eerder dit jaar gaf een Amerikaanse rechter al toestemming voor een schikking in een soortgelijke zaak. Daarin besloot de universiteit van Zuid-Californië (USC) ruim 180 miljoen euro toe te kennen aan slachtoffers vanwege seksuele en intimidatie door een gynaecoloog.

In die zaak draaide het om 18.000 patiënten.