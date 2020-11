Eerste boeren onderweg voor demonstratie in Den Haag

Vanuit het hele land zijn boeren met trekkers onderweg richting Den Haag om daar te demonstreren. Onder meer uit Groningen, Limburg en Noord-Brabant komen berichten dat er tientallen boeren die zijn aangesloten bij actiegroep Farmers Defence Force (FDF) op pad zijn.

Het oorspronkelijke plan was om bij paleis Huis Ten Bosch een brandbrief te overhandigen aan de koning. De gemeente Den Haag liet eerder vandaag weten dat demonstreren bij de woning van de koning niet is toegestaan. Ook is het centrum niet toegankelijk voor "grote voertuigen die bij demonstraties horen".

De boeren kunnen parkeren op de Benoordenhoutseweg. Ook is FDF aangeboden dat een kleine delegatie "een schrijven kan aanbieden" aan de directeur van het Kabinet van de Koning, aan de Korte Vijverberg.

Trekkerdefilé

De veertig boeren die uit het Brabantse Schaijk zijn vertrokken, hopen rond 03.00 uur in Den Haag te zijn. Ze hebben naar eigen zeggen toestemming om 's ochtends een trekkerdefilé langs paleis Huis ten Bosch te houden, schrijft Omroep Brabant. Een woordvoerder van de gemeente Den Haag benadrukt dat ze niet mogen stilstaan of demonsteren.

Het is nog onduidelijk hoeveel actievoerders naar Den Haag komen. "Ik verwacht morgen 1000 à 2000 trekkers in Den Haag, maar dat is een schatting", zegt vicevoorzitter Jos Ubels van FDF tegen RTV Drenthe. De boeren zullen zich verzamelen bij een podium op de Koekamp, niet ver van het centraal station. Ze protesteren onder meer tegen de stikstofplannen van het kabinet.

De demonstranten willen 's middags naar het hoofdkantoor van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel in Leidschendam, de brancheorganisatie van supermarkten. Daar willen ze een 'keurmerk' presenteren.