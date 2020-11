Doodgeschoten chimpansees krijgen herdenkplek in dierentuin Amersfoort

RTV Utrecht schrijft dat de andere chimpansees vlak na de dood van Mike en Karibuna van slag waren, maar dat het inmiddels "naar omstandigheden" goed gaat met de dieren. Mike was de oudste chimpansee en woonde al meer dan vijftig jaar in het park. Karibuna was de leider van de groep.

Kumi, een andere chimpansee, zou nu langzaamaan het natuurlijk leiderschap op zich nemen. De dierentuin verwacht dat de chimpanseegroep "zich de komende weken en maanden steeds meer zal vormen tot een harmonieus geheel".

Imponerend gedrag

De twee chimpansees konden ontsnappen doordat een verzorger het onderkomen niet goed had afgesloten. Sommige bezoekers stonden oog in oog met de dieren, andere mensen moesten blijven in de verblijven waar ze op dat moment waren.

Mike en Karibuna werden doodgeschoten, omdat ze imponerend gedrag vertoonden. Er was ook een verdoving voorbereid, maar het zou volgens de dierentuin tien tot vijftien minuten duren voordat die werkte. "In die tijd hadden er zeer ernstige situaties kunnen ontstaan", luidt de verklaring.