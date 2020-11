Stoffelijke resten Britse soldaat gevonden bij werk aan A15

Bij de werkzaamheden voor het doortrekken van de A15 in Bemmel is het stoffelijk overschot gevonden van een Britse soldaat. De ontdekking werd gedaan tijdens de opsporing van niet-ontplofte explosieven in de buurt van de snelweg, schrijft Omroep Gelderland.

De soldaat kwam volgens de landmacht waarschijnlijk om het leven in september of oktober 1944, tijdens de nadagen van Operatie Market Garden. Bij dat offensief in de Tweede Wereldoorlog vonden in het gebied hevige gevechten plaats tussen Britse en Duitse militairen.

Bij het lichaam van de soldaat zijn ook een geweer, een helm en een vulpen gevonden. De stoffelijke resten zijn overgebracht naar een laboratorium in Soesterberg. Daar wordt geprobeerd de identiteit van de soldaat te achterhalen.

Bij de voorbereidingen voor het doortrekken van de A15 vonden archeologen ruim twee jaar geleden al een compleet Romeins grafveld. En onlangs werden zo'n 7000 jaar oude resten aangetroffen van jagers en verzamelaars en de eerste landbouwers.