Canarische Eilanden vangen nu migranten op in lege hotels

Daniel Trujillo, een lokale aannemer, kijkt hoofdschuddend naar de kademuur. "Toerisme is er niet meer. Het is allemaal covid, covid, covid." Hij wijst naar de Afrikanen op de kade. Sommigen liggen uitgeput op de kademuur. "Maar dit is erger dan covid. Dit is een andere oorlog."

Het aantal van 17.000 aangekomen migranten is het hoogste sinds 2006 op de Canarische Eilanden. "De zuidpunt van dit eiland ligt dichtbij vijftien Afrikaanse landen die in armoede leven", zegt Conchi Nervaez, de burgemeester van de kustgemeente San Bartolomé. "De komst van migranten zal niet van de ene op de andere dag verdwijnen. Maar de aantallen zijn te groot, we kunnen het niet meer aan."

Er komen drie grote crises tegelijk af op de Canarische Eilanden, zegt Nervaez. Aan de ene kant speelt de coronapandemie, die tot grote economische problemen leidt omdat toeristen wegblijven. Daar komt de toestroom van migranten bij. "Ik maak me vooral zorgen dat toeristen ook na de coronacrisis deze eilanden gaan mijden."

45 euro per migrant per dag

In 2019 hadden de eilanden nog 13 miljoen toeristen, maar die stroom is voor twee derde ingezakt. Schattingen over de verliezen lopen op tot zo'n 10 miljard euro. Die worden voor een klein deel goed gemaakt doordat duizenden migranten worden opgevangen in leegstaande toeristenhotels. De eigenaren verdienen met de opvang 45 euro per migrant per dag.

"Zie het als een humanitaire oplossing, in tegenstelling tot wat er in andere landen gebeurde", zegt de Nederlander Tom Smulders, voorzitter van de ondernemersvereniging op het eiland. Hij is niet bang voor imagoschade doordat de migranten nu in de appartementencomplexen huizen.

Smulders: "Ik denk met Nederlandse nuchterheid. We zien liever dat deze groepen tijdelijk in hotels worden ondergebracht, dan dat er situaties ontstaan zoals op het Griekse eiland Lesbos. De toeristen die er nu zijn hebben er geen enkele last van, en de meeste migranten gedragen zich voorbeeldig." En verder, berustend: "We zijn in code geel, in principe zijn de eilanden klaar voor om nieuwe toeristen op te vangen."