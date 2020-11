Opluchting in Kamer over 'passender' onderwijs, maar 'we zijn er nog niet'

Een groot deel van de Tweede Kamer is te spreken over de voorgestelde maatregelen om het passend onderwijs te verbeteren. CDA-Kamerlid Rog is opgelucht dat de "harde noten zijn gekraakt", D66'er Van Meenen ziet een "weg vooruit", Kamerlid Bruins van de ChristenUnie rept over "betekenisvolle stappen" en de VVD spreekt van hoop. "Ik heb jaren tandenknarsend gezien hoe leerlingen vastliepen in het systeem", zei VVD-Kamerlid Heerema in het Kamerdebat over de eindevaluatie van het passend onderwijs.

De coalitie is zichtbaar opgelucht dat minister Slob van Onderwijs dit systeem van hulp in het reguliere onderwijs aan scholieren met psychische of lichamelijke problemen met 25 maatregelen wil verbeteren. Slob belooft minder bureaucratie, betere ondersteuning en minder papierwerk voor leraren, meer inspraak voor leerlingen en ondersteuning voor vertwijfelde ouders. Het systeem van passend onderwijs blijft wel bestaan.

Jarenlang is er al kritiek op het passend onderwijs. Ouders en leraren uitten hun frustratie over het doolhof van bureaucratische regels en de bijkomende werkdruk. Leerlingen konden soms geen passende plek krijgen en het aantal thuiszitters steeg de afgelopen jaren naar bijna 5000.

Volgens Mandy Minnaar is een normale school beter voor haar zoon Davey, maar al het geregel legt wel een enorme druk op haar gezin: