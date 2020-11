Iets lagere straf voor aanslagpleger Amsterdam Centraal

De man die twee jaar geleden op station Amsterdam Centraal twee Amerikaanse toeristen neerstak, is in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar. Dat is iets lager dan de celstraf van 26 jaar en acht maanden die Jawed S. door de rechtbank kreeg opgelegd.

De in Duitsland woonachtige Afghaan kwam in de zomer van 2018 naar Nederland omdat hij boos was op Geert Wilders en diens Mohammed-cartoonwedstrijd. De Amerikanen die hij neerstak, raakten zwaargewond. Een van hen kan vermoedelijk nooit meer lopen, schrijft NH Nieuws.

Net als de rechtbank vindt het gerechtshof dat het gaat om een terreuraanslag. Het hof spreekt van een laffe aanval en zegt dat het aan het snelle optreden van de politie te danken is dat er niet meer slachtoffers vielen. S. werd binnen 10 seconden door twee politiekogels geraakt.

3 miljoen schadevergoeding

De 21-jarige man zei tijdens het hoger beroep voor het eerst dat hij spijt had van zijn daden. Volgens het hof zei hij dat alleen om een lagere straf te krijgen.

Het Openbaar Ministerie eiste opnieuw de hoogst mogelijke straf van bijna 27 jaar. Dat de straf lager uitvalt, heeft volgens het hof te maken met straffen die in vergelijkbare zaken zijn opgelegd en de jonge leeftijd van de aanslagpleger. Ook is hij vrijgesproken van het bedreigen van de twee politieagenten. De hoogte van de schadevergoeding, bijna drie miljoen euro, verandert niet.