Proef met wapenstok voor boa's in tien gemeenten

Er komt binnenkort een proef met een korte wapenstok voor buitengewone opsporingsambtenaren (boa's). In januari worden boa's in tien gemeenten uitgerust met dit wapen, laat minister Grapperhaus weten. De proef zal na een jaar worden geëvalueerd.

De gemeenten die aan de proef meedoen zijn Alkmaar, Amsterdam, Capelle aan den IJssel, Hoorn, Leeuwarden, Valkenburg aan de Geul, Velsen, Zandvoort, Zoetermeer en Zuidwest-Friesland. De boa's die een wapenstok krijgen, moeten eerst een opleiding volgen.

In het verleden voelde minister Grapperhaus weinig voor het verder bewapenen van boa's, omdat hij vond dat het geweldsmonopolie bij de politie moest blijven. Maar afgelopen zomer toonde hij zich al gevoelig voor de massale wens van veel handhavers voor meer verdedigingsmiddelen. Hij werkt aan nieuwe regels voor de uitrusting van boa's.

Coronamaatregelen

Boa's hebben steeds vaker te maken met agressie, en vinden dat ze nog meer risico lopen nu ze ook nog de coronamaatregelen moeten handhaven. Nu worden ze bij hoge uitzondering uitgerust met een wapenstok, en alleen met toestemming vooraf van de minister.

In de toekomst is het de bedoeling dat de lokale driehoek van burgemeester, politie en Openbaar Ministerie kan besluiten dat de boa's zo'n stok krijgen. De minister oordeelt dan alleen nog achteraf of het terecht was.

"Boa's verdienen het om voorzien te worden van voldoende middelen in het kader van hun veiligheid", zegt Grapperhaus. "Met deze pilot komen we tegemoet aan een wens die al langer leeft. Dit middel kan door de mogelijke preventieve werking ervan de veiligheid van de boa vergroten."