Zes jaar cel en tbs geëist tegen man die stiefdochters misbruikte

Tegen een 47-jarige man uit het Zeeuwse Aardenburg is 6 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist voor het misbruiken van de minderjarige dochters van zijn vriendin.

Omroep Zeeland meldt dat er volgens het OM ook sprake was van uitbuiting en mensenhandel. De meisjes zouden niet alleen zijn misbruikt door de man, maar ook zijn gedwongen tot seks met anderen.

De verdachte liet volgens justitie in elk geval een van de dochters honderden keren door andere mannen misbruiken, op parkeerplaatsen in Zeeland en in Belgische parenclubs. Het meisje zou daarbij zijn gedrogeerd met slaapmiddelen, ghb en alcohol.

Of de Aardenburger daarvoor betaald werd, kan volgens het OM niet bewezen worden, maar dat de meisjes geen keus hadden en de verdachte hen cadeaus gaf, is voldoende voor de aanklacht van uitbuiting en mensenhandel.

De man heeft toegegeven dat hij seks met de meisjes had, maar beweert dat dit met wederzijdse toestemming gebeurde. Het misbruik van de slachtoffers, nu 20 en 14 jaar, zou hebben plaatsgevonden van 2008 tot 2019. De oudste dochter was 8 jaar oud toen het misbruik begon. Bij haar zusje begon het misbruik zeven jaar later, in 2015.

Het OM acht de moeder van de meisjes medeplichtig aan het misbruik. Zo zou ze hebben gezorgd voor de verdovende middelen. De rechtszaak tegen de moeder wordt mogelijk woensdag voortgezet. Ze werd vorige week tijdens de eerste zittingsdag onwel. Volgens haar advocaat lijdt de vrouw aan ernstig nierfalen.