Landen in en rond Azië tekenen handelsakkoord, 'gemiste kans voor VS'

Vijftien landen in en rond Azië hebben een vrijhandelsovereenkomst getekend. Die moet ertoe leiden dat de onderlinge importheffingen uiteindelijk verdwijnen en dat er over en weer eenvoudiger kan worden geïnvesteerd. Ook moeten goederen makkelijker kunnen worden getransporteerd.

De ondertekenaars zijn China, Japan, Zuid-Korea, Australië, Nieuw-Zeeland en tien Zuidoost-Aziatische landen. Samen hebben ze ongeveer 30 procent van de wereldeconomie in handen. Het is een van de grootste handelsdeals ooit getekend.

Veel van deze landen hadden al onderlinge handelsafspraken, maar het nieuwe RCEP-verdrag moet zorgen voor meer eenheid en een sterker economisch machtsblok.

Van TPP naar RCEP

"Azië en dus niet de Europese Unie of de Verenigde Staten bepalen de regels in Azië als het gaat om handel", zegt correspondent Sjoerd den Daas in het NOS Radio 1 Journaal.

De Verenigde Staten en China zijn verwikkeld in een handelsoorlog. Beide landen hebben de importtarieven op elkaars producten verhoogd. President Trump riep Amerikaanse bedrijven op om hun producten niet langer in China te laten produceren.

Ook stapte Trump drie jaar geleden uit het Trans-Pacifische Handelsakkoord TPP, dat was ondertekend door twaalf landen rond de Stille Oceaan. TPP kwam daardoor uiteindelijk niet echt van de grond. Maar enkele landen die hun handtekening onder TPP hadden gezet, hebben nu het RCEP-verdrag ondertekend.

Verdrag is symbolisch belangrijk

Volgens correspondent Sjoerd den Daas komen de landen van de RCEP op het gebied van handel nu wat dichter bij Peking en niet bij Washington. "Dat is symbolisch belangrijk." Volgens Den Daas is het voor de Verenigde Staten een gemiste kans. China heeft als grootste exporteur het meeste profijt van de nieuwe handelsovereenkomst, maar omdat het akkoord voortborduurt op afzonderlijke afspraken wordt China niet opeens veel machtiger.

Den Daas zegt dat het nog onduidelijk is wat Nederland en andere Europese landen van de nieuwe vrijhandelsovereenkomst gaan merken. "Ik vind het nog wat te vroeg om te zeggen. Het hangt er ook heel erg van af hoe deze deal precies wordt geïmplementeerd. Veel veranderingen in de handelstarieven worden uitgesmeerd over een periode van twintig jaar."

In het RCEP-verdrag is niets afgesproken over de rechten van individuele arbeiders, het milieu en intellectueel eigendom.