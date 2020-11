Wekdienst 16/11: Veiligheidsberaad bijeen • Camera's flitsen appende bestuurders

En dan nog even dit:

Vooral in het buitenland zijn ze er verbaasd over: campagnespotjes van de Duitse overheid die corona met humor (en ook een serieuze boodschap) te lijf gaan.

In de campagnefilmpjes vertellen bejaarden in de toekomst over de zware strijd tegen corona in 2020. "Een onzichtbaar gevaar bedreigde alles waar we in geloofden. Het lot van dit land lag plotseling in onze handen."

Dus, vervolgt hij, hadden ze gedaan wat van hen verwacht werd: "Absoluut helemaal niets. We waren zo lui als varkens. Onze bank was het front, ons geduld het wapen."

De filmpjes zijn met enthousiasme ontvangen (en in het buitenland met enige verbazing over zoveel humor bij de Duitse overheid), maar er is ook kritiek.

Vooral het eerste campagnefilmpje is veel gedeeld, dit is hem - met ondertiteling: