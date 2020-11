Griekse bouwvakkers graven hoofd van god Hermes op

Bouwvakkers hebben in het centrum van Athene een marmeren hoofd van de god Hermes gevonden. Het Griekse ministerie van Cultuur vermoedt dat de vondst stamt uit de derde of vierde eeuw voor Christus.

De bouwvakkers stuitten op het hoofd bij werkzaamheden aan de riolering in het oude stadscentrum. Het lag zo'n 1,30 meter onder de stoep van een drukke straat.

Volgens het ministerie is het hoofd nog in goede staat. Het is naar een opslagplaats van het Atheense bureau voor oudheden gebracht.

In de klassieke oudheid werden hoofden of bustes van Hermes vaak op kruisingen van wegen neergezet als grensmarkering tussen straten. In de Griekse mythologie was Hermes behalve de bode van de goden ook beschermheer van reizigers.