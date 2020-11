Carbidschiet-stichting waarschuwt voor risico's nu populariteit stijgt

Volgens Schoonheim is carbid niet erg gevaarlijk als je goed oplet. "De incidenten ten opzichte van vuurwerk zijn vele malen minder. Je moet je gezond boerenverstand gebruiken. Doe geen gekke dingen. Carbidschieten bij de Amsterdamse grachten is bijvoorbeeld zeer onverstandig. Je moet veel ruimte hebben."

Nadat bekend werd dat het kabinet een vuurwerkverbod wilde instellen, maakten de veiligheidsregio's Gelderland-Oost en IJsselland (Overijssel) bekend carbidschieten met Oud en Nieuw niet te verbieden.

"Volgende week komen Friesland, Groningen en Drenthe met een beslissing. Daar zitten we met smart op te wachten. We staan hoe dan ook achter de beslissing. Als het mag, moeten we teruggaan naar de basis: carbidschieten met een clubje van vier of zes mensen. Lekker knallen en wat eten en drinken."

Nu al bestellingen

Omroep Zeeland sprak met een carbidverkoper, die nu al bestellingen binnen heeft gekregen terwijl dat normaal gesproken pas gebeurt na de kerstdagen.

"Ik verwacht wel veel meer verkoop dan voorgaande jaren, omdat mensen toch graag het oude jaar willen uitknallen", zegt carbidverkoper Adriaan Langebeeke uit Vrouwenpolder. En carbid is veel goedkoper: voor 5 euro koop je een kilo en ben je zo een uur of vijf bezig. Doe dat maar eens met 5 euro vuurwerk; dat, is in een minuut weg."

De interesse in carbidschieten groeit al enkele jaren. "In 2015 werd er tussen de 40.000 en 50.000 kilo carbid verkocht. In 2019 tussen de 80.000 en 90.000." Volgens Schoonheim komt de groei onder meer doordat vuurwerk op Oudejaarsdag normaal gesproken pas vanaf 18.00 uur mag worden afgestoken. "Carbidschieten mag overdag ook. Het gebeurt sowieso eigenlijk alleen overdag. In het donker is het lastig en niet zo veilig."

Hij waarschuwt carbidschieters zich aan de regels te houden: "Verknal het nou niet. Hou je aan de regels en wees blij áls we het mogen doen."