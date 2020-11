Armenië: staatsgreep en moordaanslag op premier verijdeld

De veiligheidsdienst van Armenië zegt een poging tot staatsgreep en een moordaanslag op premier Pasjinian te hebben heeft verijdeld. Een onbekend aantal verdachten is vastgezet. De coupplegers zouden het akkoord verwerpen dat Armenië deze week met Rusland en Azerbeidzjan sloot over de beëindiging van de strijd om Nagorno-Karabach.

In het akkoord staat dat Armenië in de komende weken meerdere gebieden in of rondom Nagorno-Karabach teruggeeft aan Azerbeidzjan en dat Azerbeidzjan controle houdt over gebieden die het de afgelopen weken veroverde op de Armeniërs.

Premier Pasjinian zei eerder deze week dat hij geen keus had, omdat doorvechten tot nog meer gebiedsverlies zou hebben geleid.

Na het sluiten van het akkoord richtten tegenstanders vernielingen aan in het parlementsgebouw in de Armeense hoofdstad Jerevan: