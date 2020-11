Mormonen bouwen kerk voor 500 volgelingen in Breda

Terwijl steeds meer kerken leeg komen te staan, bouwt de mormoonse gemeenschap een compleet nieuw kerkgebouw in Breda. In de kerk is straks plek voor 500 volgelingen. Het wordt daarmee de grootste mormoonse kerk in Nederland.

"Ik ben een gelukkig mens", zegt Joep Boom bij Omroep Brabant. Hij is bestuurslid van wat officieel de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heet. "Ons huidige kerkgebouw aan de Monseigneur de Vetstraat in Breda is uit zijn jasje gegroeid. Het gebouw is geschikt voor 130 leden en dat past gewoon niet meer."

Het nieuwe kerkgebouw komt naast de erebegraafplaats voor de Polen die vielen bij de bevrijding van Breda in 1944. Volgens bestuurslid Boom is dat geen toeval. "Als kind was ik altijd gefascineerd door generaal Maczek en zijn mannen. Daarnaast was ik vroeger samen met mijn vader bij hulpacties voor Polen betrokken", zegt hij. "Toen dit stuk land vrijkwam, paste alles ineen. Het heeft zo moeten zijn, absoluut."

Levend groen op het dak

Als het aan de mormonen ligt, wordt de nieuwe kerk een blikvanger. Het godshuis krijgt een modern ontwerp met veel symboliek. Zo wordt het dak volledig bedekt met 'levend groen'. "Het ontwerp past bij de serene en de voor ons heilige omgeving. God heeft ons natuur gegeven en die willen we hiermee in ere houden", aldus Boom.

Hij wijst ook op het gebruik van stroken Belgisch blauw hardsteen die vanuit de fundering samenkomen in de toren van het gebouw. Boom: "Dit staat symbool voor de rivieren de Aa of Weerijs en de Mark die in België ontspringen en in Breda in elkaar stromen."

Niet goedkoop

Het bestuurslid wil niets zeggen over de kosten. "Maar het is niet goedkoop", stelt hij. Het nieuwe gebouw wordt betaald met 'offers' van de leden. Hun wordt gevraagd 10 procent van hun inkomen aan de kerk te geven. Het wachten is nu op de bouwvergunning. De gemeente Breda liet eerder weten positief te zijn over het initiatief, maar moet nog een besluit nemen. Als alles volgens plan verloopt, begint de bouw in februari en is de eerste kerkdienst in de nieuwe kerk ruim een jaar later, in april 2022.

De mormoonse kerk is naar eigen zeggen een van de snelst groeiende christelijke kerken ter wereld. De mormoonse kerk heeft zijn hoofdzetel in Salt Lake City (VS) en telt ruim zestien miljoen volgelingen. In Nederland zijn er ruim 9300 leden.