Grote brand in sporthal Noordwijkerhout

In een sporthal in Noordwijkerhout woedt een grote brand. Het is nog onbekend of er gevaarlijke stoffen vrijkomen, maar de veiligheidsregio raadt omwonenden aan om ramen en deuren dicht te houden en hun mechanische ventilatie uit te zetten.

De brand brak rond 09.00 uur uit in het dak van sporthal De Schelft, meldt Omroep West. Een half uurtje later schaalde de brandweer op tot 'zeer grote brand'. Dat betekent dat het vuur nu ook wordt bestreden door korpsen uit omliggende plaatsen als Noordwijk, Lisse en Sassenheim.

Het is nog onduidelijk of zich iemand in de sporthal bevond toen de brand uitbrak. Over de oorzaak is nog niets bekend.