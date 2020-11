Amerikaanse tv-zenders: Biden wint in Georgia, Trump in North Carolina

Amerikaanse tv-zenders CNN, NBC, ABC en CBS zeggen dat de Democraat Joe Biden de winnaar is van de presidentsverkiezingen in de staat Georgia en dat president Trump in North Carolina heeft gewonnen. Ze voorspellen dat op basis van de nu getelde stemmen. Georgia en North Carolina waren de enige staten waar nog geen winnaar was aangewezen door de media.

De uitslag in Georgia is nog niet definitief. Vandaag begon een handmatige hertelling, omdat de wet dat voorschrijft bij een verschil van minder dan een half procent. Biden heeft een voorsprong van 14.000 stemmen (0,28 procent). De kans dat de hertelling een overwinning van Trump oplevert is nihil.

Als Biden in Georgia wint is dat opvallend: de zuidelijke staat ging bijna drie decennia achtereen naar de Republikeinse presidentskandidaat. De laatste Democraat die hier won was Bill Clinton in 1992.

Bij de telling dit jaar ging Trump aanvankelijk ruim aan kop, maar naarmate de uitkomsten van de stad Atlanta en omgeving binnenkwamen, liep Biden steeds verder op hem in, om hem uiteindelijk achter zich te laten.

CNN wijt de Democratische overwinning aan een goed georganiseerde campagne en de toegenomen afwijzing van de Republikeinse standpunten over een zorgverzekering en abortus.

306 tegen 232

Biden, de winnaar van de verkiezingen, heeft nu 306 kiesmannen achter zich, aanzienlijk meer dan de 270 die nodig zijn om tot winnaar te worden uitgeroepen. Trump blijft op 232 stemmen steken. Dat zijn precies dezelfde aantallen als bij de verkiezingen van 2016, maar toen kreeg de Republikein Trump 306 stemmen achter zich en zijn tegenstrever Hillary Clinton 232.

Uitgedrukt in het aantal stemmen ligt Biden 5 miljoen stemmen voor op Trump; 78 miljoen Amerikanen (50,8 procent van de uitgebrachte stemmen) kozen voor Biden, 72,7 miljoen Amerikanen (47,5 procent) gaven hun stem aan Trump.

Ongegronde claims

Trump weigert nog altijd zijn nederlaag te erkennen. Volgens hem is er bij de verkiezingen op grote schaal gefraudeerd. Zijn advocaten vechten in meerdere staten de uitslag aan. Bewijzen voor dergelijke grootschalige fraude zijn niet.

Een overheidsinstantie die toezicht houdt op een eerlijk verloop van de verkiezingen spreekt van ongegronde claims. ""Er is geen bewijs dat er stemmen zijn verwijderd, verloren gegaan of vervangen zijn."