Hoge Raad houdt verbod motorclub Satudarah in stand

Motorclub Satudarah blijft verboden en moet worden ontbonden. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld. Het Satudarah-logo wordt verboden en leden mogen niet meer bijeen komen. Eén van de drie aan Satudarah verbonden 'support clubs' mag wel blijven bestaan.

Vorig jaar verbood het gerechtshof in Den Haag de motorclub al, in navolging van de rechtbank. Satudarah probeerde het verbod daarop in cassatie bij de hoogste rechter ongedaan te maken.

Volgens de rechtbank was er binnen de organisatie sprake van een "cultuur van geweld". Het hof kwam in hoger beroep tot diezelfde conclusie, en wees bovendien op strafbare feiten gepleegd door leden en het bestuur. Zo waren leden van de club betrokken bij mishandeling, doodslag, poging tot moord, wapenbezig en drugscriminaliteit.