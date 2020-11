De Jonge: moeilijk te zeggen wanneer heel Nederland is gevaccineerd

Minister De Jonge wil nu nog niet voorspellen hoelang het duurt voordat heel Nederland is ingeënt tegen het coronavirus. Gisteren zei Hans van Vliet, manager van het Rijksvaccinatieprogramma van het RIVM, dat het zeker nog wel een jaar zal kosten voordat iedereen is gevaccineerd.

De Jonge zei vanochtend dat dat zou kunnen, maar dat het heel moeilijk te zeggen is hoelang het precies wordt. Hij wil alles op alles zetten om zo snel mogelijk te gaan inenten, maar hij benadrukt dat dat alleen kan als er een veilig en effectief vaccin is.

Hij hoopt dat in de eerste maanden van het jaar een begin kan worden gemaakt met vaccineren, maar wil daarvoor nog slagen om de arm houden. De minister voegde eraan toe dat er met verschillende leveranciers afspraken zijn gemaakt over levering van een vaccin. "Maar wanneer welk vaccin klaar is en voor welke groepen het het beste werkt, is op dit moment moeilijk te zeggen."

Volgorde van vaccineren

De Jonge noemde een vaccin de belangrijkste troef om uit de coronacrisis te komen, maar hij onderstreepte dat het kabinet ook inzet op "innovatieve behandelingen" en veel intensiever testen. Al die dingen samen moeten het perspectief terugbrengen op weer "normaler samenleven".

De minister zei verder dat het kabinet "volop bezig" is met een strategie voor de uitvoering van de enorme aantallen vaccinaties. Eind volgende week verwacht hij een advies van de Gezondheidsraad over de volgorde waarin mensen aan de beurt moeten komen en welke groepen eventueel voorrang krijgen.