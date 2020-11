Wekdienst 13/11: Duidelijkheid over vuurwerkverbod • Frankrijk herdenkt aanslagen 2015

Goedemorgen! Komt er een vuurwerkverbod of niet? Naar verwachting wordt dat vandaag bekendgemaakt. En het is vandaag 5 jaar geleden dat Frankrijk werd opgeschrikt door terreuraanslagen in Parijs.

In de loop van de ochtend neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. De temperatuur loopt op naar een graad of 13 en er staat een matige, aan zee hier en daar vrij krachtige zuiden- tot zuidwestenwind. In het weekend is er veel bewolking en is het met zo'n 15 graden zacht. Zondag kan het even fors regenen en waaien.