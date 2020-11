Dodental op de Filipijnen na orkaan Vamco stijgt naar 26

Op de Filipijnen is het aantal doden door de orkaan Vamco opgelopen. Volgens de autoriteiten zijn er nu 26 mensen omgekomen in het noodweer dat de zwaarste overstromingen in jaren in de hoofdstad Manilla en omgeving veroorzaakte.

Vamco is de 21ste tropische storm die dit jaar over de Filipijnen trekt. De afgelopen dagen teisterde Vamco het hoofdeiland Luzon. Tienduizenden huizen liepen onder water.

Veel bewoners zochten een veilige plek bovenop hun huis. Zo'n 6000 mensen zouden door de politie zijn gered. Vamco, de achtste orkaan die de Filipijnen in de afgelopen twee maanden bereikte, is nu op weg naar Vietnam.