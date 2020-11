Rechterhand Britse premier Johnson toch weg, maar niet per direct

Dominic Cummings was de afgelopen jaren een belangrijke figuur in de conservatieve Britse politiek. Hij zat achter de succesvolle Vote Leave-campagne ten tijde van het brexitreferendum in 2016. Toen Johnson in juli vorig jaar premier werd, nam hij Cummings aan als topadviseur. Met diens slogan 'Get Brexit Done' veroverden de Tories een grotere meerderheid bij de verkiezingen in december.

In mei van dit jaar kwam Cummings onder vuur te liggen omdat hij de coronaregels had overtreden. The Guardian en The Mirror onthulden dat hij in maart, op het hoogtepunt van de lockdown in het Verenigd Koninkrijk, vanuit Londen 400 kilometer naar het noorden van Engeland was gereisd om zijn ouders te bezoeken. Dat deed hij terwijl zijn vrouw coronasymptomen vertoonde.

Die reis maakte hij nogmaals tijdens de lockdown. Ook werd hij gespot bij een populaire toeristische bestemming. Hoewel de oppositie in het Britse parlement schreeuwde om zijn aftreden, bleef Johnson vierkant achter hem staan.