Veroordeelde wapenhandelaar Kouwenhoven ongewenst in Zuid-Afrika

Kouwenhoven woont sinds 2016 in Kaapstad. Een poging van Nederland om hem uitgeleverd te krijgen, liep dit jaar spaak. Volgens de Zuid-Afrikaanse rechter was uitlevering in strijd met het uitleveringsverdrag, omdat Kouwenhoven zijn misdrijven niet in Nederland, maar in Liberia had gepleegd. Kouwenhoven is tegen de uitspraak in beroep gegaan.

Gevolgen

Het Zuid-Afrikaanse Openbaar Ministerie bevestigde tegen Afrika-correspondent Bram Vermeulen dat Kouwenhoven het land uit moet, zei Vermeulen in Nieuws en Co op NPO Radio 1. Maar het is onduidelijk wat de gevolgen zijn.

"Kouwenhoven is nu een ongewenst burger en tegelijkertijd moet het hoger beroep over zijn uitlevering nog beginnen", zei Vermeulen. "De vraag is of hij in Zuid-Afrika kan blijven." Het hoger beroep dient eind deze maand.