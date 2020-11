'Recordaantal besmettingen Curaçao niet veroorzaakt door toeristen'

Het recordaantal coronabesmettingen dat gisteren werd vastgesteld op Curaçao heeft niets te maken met toerisme, zegt epidemioloog Izzy Gerstenbluth.

"Er is discussie gaande over toeristen die het virus binnen zouden brengen. Dit is niet het geval. De transmissie van het virus vindt onder de eigen bevolking plaats, dus niet onder toeristen. De importgevallen zijn nihil of zitten al in quarantaine", zei hij op een persconferentie.

Bestaande besmettingen

Gisteren kwamen er op het Caribische eiland 51 nieuwe besmettingen bij, het hoogste aantal op één dag sinds de uitbraak van het coronavirus. Volgens het Antilliaans Dagblad gaat het in slechts één van die gevallen om iemand die niet op het eiland woont en zijn 19 gevallen verbonden aan bestaande besmettingen.

Naar de andere besmettingen wordt bronnenonderzoek gedaan. Ook wordt onderzocht of het hoge aantal besmettingen te linken is aan een specifieke bijeenkomst die mogelijk is gehouden. Curaçao kent sinds 14 september een avondklok en ook zijn sinds augustus dans- en muziekactiviteiten verboden.

Kleurcode voorlopig ongewijzigd

Ook vandaag werden er weer 33 nieuwe besmettingen vastgesteld. "De positivity rate schommelt tussen de 15 en 20 procent", zegt Gerstenbluth. "Het hoge aantal van gisteren zat op 20 procent. We blijven dus binnen de marge. Ook al zitten we binnen de marge, toch moeten de besmettingen serieus genomen worden." Er zijn op het eiland nu 314 mensen besmet met het coronavirus, acht van hen liggen in het ziekenhuis.

Het aantal boekingen naar Curaçao en Bonaire nam flink toe na de persconferentie van 3 november waarop premier Rutte zei dat de Caribische delen van het Koninkrijk buiten de oproep van de regering vallen om tot half januari niet naar het buitenland te reizen.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kunnen die vakanties voorlopig gewoon blijven doorgaan want "het veranderen van de kleurcode van het reisadvies is voorlopig niet aan de orde. Er zijn warme contacten tussen Nederland en Curaçao en we wachten eerst het bron- en contactonderzoek af."