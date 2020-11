'Best bewaarde geheim van Eindhoven' onthuld: hele stad onder lichtkoepel

Normaal gesproken trekt het meerdaagse Glow zo'n 750.000 mensen, die een route langs verschillende lichtkunstwerken lopen. Vanwege corona zat zo'n viering er dit jaar niet in. "Met dit kunstwerk willen we het evenement alsnog naar zoveel mogelijk mensen toebrengen", zegt Maas.

Vanaf april is er nagedacht over hoe een veilig lichtkunstwerk voor de hele stad er uit zou kunnen zien. Toen het ontwerp er lag was de grootste uitdaging het project geheim te houden. Dat was nodig omdat de organisatie een grote toestroom van mensen wil voorkomen. Bij te veel drukte moeten de lichten uit.

"We hebben natuurlijk veel overlegd met de gemeente, veiligheidsdiensten en gebouwen. Maar iedereen heeft gelukkig zijn mond gehouden", zegt Maas. Toch was er volgens kunstenaar Schoofs wel al sprake van de nodige 'buzz' in zijn stad. "Dinsdag is het licht al getest en sinds maandag zijn we al bezig met het ophangen van zo'n 1000 ballonnen. Dat houd je moeilijk verborgen."