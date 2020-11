Couppleger en oud-president van Ghana Jerry Rawlings overleden

Na de tweede staatgreep vormde Rawlings Ghana om tot een democratie met een meerpartijenstelsel. In 1992 won hij de presidentsverkiezingen en vier jaar later opnieuw. In 2001 trad hij af, omdat zijn termijn erop zat en hij zich niet opnieuw verkiesbaar kon stellen.

Rawlings bleef een machtsfactor in de Ghanese politiek. In 2010 werd hij gezant van de Afrikaanse Unie in Somalië. In 2019 vertegenwoordigde hij zijn land bij de uitvaart van dictator Robert Mugabe in Zimbabwe.

"Een boom is omgevallen", zei president Akufo-Addo. Op 7 december zijn er presidentsverkiezingen in Ghana. De president heeft de campagne voor zijn herverkiezing stilgelegd en een week van nationale rouw afgekondigd.