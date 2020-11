74 migranten verdronken voor Libische kust

Bij een schipbreuk voor de kust van Libië zijn volgens de VN-organisatie voor migratie (IOM) zeker 74 mensen omgekomen. De Libische kustwacht en vissers wisten 47 overlevenden en 31 lichamen aan land te brengen.

Volgens IOM zijn sinds 1 oktober in de Middellandse Zee al acht schepen met migranten vergaan. "Het oplopend verlies aan mensenlevens laat de onmacht van staten zien om in actie te komen en de zo nodige reddingcapaciteit uit te sturen", zegt de IOM-chef in Libië. Hij waarschuwt dat "duizenden kwetsbare mensen" daar de prijs voor gaan betalen.

Levensgevaarlijk

Het onrustige Libië is een belangrijk doorgangsland voor migranten uit landen zuidelijker in Afrika om naar Europa te reizen. De oversteek over de Middellandse Zee met overvolle, vaak niet-zeewaardige boten is levensgevaarlijk. Volgens IOM zijn dit jaar al 900 mensen verdronken bij een poging om de oversteek te maken.

Zo'n 11.000 migranten zijn tijdens de oversteek door de kustwacht ontdekt en naar Libië teruggebracht. Daar worden ze vaak vastgezet, uitgebuit en misbruikt, zegt IOM.