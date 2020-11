Na vijf jaar procederen krijgt Groningse boer vergoeding voor gaswinningschade

Een paardenboer uit het Groningse Zijldijk heeft na vijf jaar procederen een schikking getroffen met de NAM. Hij krijgt een vergoeding van 105.000 euro voor de schade aan zijn boerderij. Daarnaast vergoedt het gaswinningsbedrijf de kosten die zijn gemaakt voor deskundigen. De 80-jarige Nijhoff hoopte op een schadevergoeding van zo'n 600.000 euro.

De paardenboer moest wel beloven dat hij nu stopt met procederen. Dat doet hij, maar met pijn in het hart. Genieten van de oude dag zit er volgens hem niet meer in: "Het heeft te diepe wonden achtergelaten" zegt hij tegen RTV Noord.

Alles knalde en knetterde

Boer Sijbrand Nijhoff is eigenaar van een eeuwenoude kop-hals-rompboerderij in Zijldijk, die al bijna 150 jaar in de familie is. Volgens Nijhoff heeft het gebouw de tand des tijds goed doorstaan, totdat op 16 augustus 2012 de krachtigste aardbeving ooit in de provincie Groningen werd gemeten.

"Alles knalde en knetterende, de schilderijen bewogen aan de muren. Ik vond mijn vrouw met een spierwit gezicht, tandenborstel in de mond tegen de diepvries om deze te stutten. Puin lag in de afzuigkap, de schoorsteen was uit z'n verband, de tegels in de badkamer waren geknapt en alle deuren van het voorhuis zaten klem."

Na de beving meldde hij de schade. Maar schadebureaus, ingehuurd door de NAM, stelden dat de meeste schade aan zijn gebouw niet is veroorzaakt door aardbevingen, maar door achterstallig onderhoud.

Om zijn gelijk te krijgen, spande Nijhoff dik vijf jaar geleden een rechtszaak aan tegen de NAM, staatsbedrijf Energiebeheer Nederland (EBN) en de Staat om de kosten voor het herstel van de boerderij te verhalen. Eind 2016 werd de paardenboer door de rechtbank in Assen in het gelijk gesteld. Het was voor de rechtbank klip en klaar dat het gebouw in het aardbevingsgebied staat en dat het dus aannemelijk is dat er sprake is van bevingsschade.

'Verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen'

Maar de NAM legde zich niet bij deze uitspraak neer en het gesteggel ging nog jaren door, ook gisteren weer bij de zoveelste rechtszaak. En toen vroeg de rechter aan hem: 'Hoe wilt u verder. Het doet u duidelijk geen goed". Natuurlijk kon Nijhoff verder procederen, maar hoeveel zin heeft dat en wat is het risico? De rechter waarschuwde: "Het risico bestaat dat u met een vonnis minder krijgt dan wat de NAM u nu aanbiedt."

Na een kort overleg met zijn advocaat kwam het verlossende woord: "We zijn eruit". De NAM en Nijhoff schikken voor een bedrag van 105.000 euro, boven op ongeveer 50.000 euro die de NAM al eerder heeft overgemaakt aan de paardenboer. Daarnaast betaalt de NAM de deskundigen die zijn geraadpleegd voor de zaak.

Kan Nijhoff de zaak met deze schikking achter zich laten? 'Nee', antwoordt hij resoluut. 'Ik kan niet tegen onrecht en dit is zo onrechtvaardig. Het is zeer onbevredigend en heel moeilijk te verwerken. Dit blijft tot m'n dood in mijn kop zitten. We moeten verder, maar er is een verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen."