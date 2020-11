Helikopter vredesmacht stort neer in Sinaï, zeven inzittenden komen om

Een helikopter van een internationale vredesmacht is neergestort in de Sinaï. Zeven inzittenden zijn om het leven gekomen. Een persoon overleefde de crash en wordt overgebracht naar een ziekenhuis in Israël.

Vijf inzittenden zijn volgens een Israëlische officier Amerikanen. Verder zijn een Fransman en een Tsjech omgekomen, meldt persbureau AP.

Het gaat om een helikopter van de Multinational Force and Observers (MFO). De vredesmacht is actief sinds 1982, toen Israël de Sinaï aan Egypte teruggaf.

Een Egyptische functionaris zegt tegen AP dat de helikopter, een UH-60 Black Hawk, op een verkenningsmissie was en neerstortte nabij het eiland Tiran op Egyptisch grondgebied in de Rode Zee.

Toedracht wordt onderzocht

Volgens bronnen uit zowel Israël als Egypte is de helikopter door een nog onbekend technisch mankement neergestort; het zou dus gaan om een ongluk. De toedracht wordt onderzocht, schrijft persbureau AP.

Er zijn geen aanwijzingen dat het gaat om een aanval. Aanslagen in de Sinaï komen geregeld voor. De autoriteiten strijden er tegen islamitische terreurgroepen.

Officiëren van zowel Israël als Egypte spraken met het persbureau op basis van anonimiteit over de helikoptercrash. De officieren van de vredesmacht doen zolang het onderzoek loopt geen uitspraken over de toedracht.