Jongen neergestoken op straat in Breda, minderjarige verdachte opgepakt

In een woonwijk in Breda is rond 13.45 uur een jongen neergestoken. Volgens Omroep Brabant is het een 16-jarige jongen uit die stad. Kort na het steekincident heeft de politie in de buurt een minderjarige verdachte opgepakt.

Het slachtoffer lag vlak bij de middelbare school Markenhage. Volgens leerlingen die het zagen gebeuren hadden twee jongens ruzie. Een woordvoerder van Markenhage zegt tegen Omroep Brabant dat het niet om leerlingen van die school gaat.

Eén van de jongens zou zwaargewond zijn geraakt aan een been. Volgens een ooggetuige was hij bij kennis toen hij door de ambulance werd opgehaald.

De toedracht van de steekpartij is nog onduidelijk. De politie zegt wel dat slachtoffer en dader elkaar kennen.