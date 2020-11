'73-jarige Arnhemmer slachtoffer van pedojacht'

De fatale mishandeling van een 73-jarige man in Arnhem is het gevolg van een uit de hand gelopen 'pedojacht', schrijft De Gelderlander. De krant sprak met advocaat Jamil Roethof, die een 15-jarige verdachte in de zaak bijstaat. De NOS heeft hem nog niet kunnen bereiken.

De gepensioneerde leraar Jan Kruitwagen werd twee weken geleden zwaar mishandeld op straat in Arnhem. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en bezweek daar aan zijn verwondingen. Een dag na de mishandeling werden vijf jongeren opgepakt, een dag daarna nog eens twee minderjarigen. Vier verdachten zitten nog vast.

Chatroom

De man zou hebben gereageerd op een oproep op een chatroom voor homoseksuelen om seksueel contact te hebben met een jongen van 15. In werkelijkheid werd die oproep geplaatst door de verdachte tieners, die volgens Roethof geïnspireerd waren geraakt over alle verhalen over het fenomeen pedojacht.

"Ze zijn hem die woensdagavond gevolgd naar zijn woning en hebben hem willen confronteren met het feit dat hij met een minderjarige jongen seks wilde hebben. Meer niet", zegt de advocaat in de regionale krant. "Vervolgens is het uit de hand gelopen. Het slachtoffer is daarbij ook ongelukkig ten val gekomen. Van een vooropgezet plan om hem te mishandelen, was volgens mij geen sprake."

Verveling in coronatijd

De advocaat zegt in de krant ook dat het idee om op pedofielen te gaan jagen gebeurde uit "verveling in deze coronatijd". "Mijn cliënt heeft zich laten meeslepen. Hij was betrokken bij de chatafspraak, maar heeft niet deelgenomen aan de mishandeling. Wel was hij aanwezig toen het slachtoffer op de afspraak kwam en ze hem daarop aanspraken."

De politie is met 25 rechercheurs bezig met het onderzoek naar de zaak. Dit weekend werd het slachtoffer herdacht met 2 minuten stilte.