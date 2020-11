Weer veroordeling Klaas Otto

Klaas Otto (53) moet zes maanden de cel in omdat hij heeft geprobeerd een aantal getuigen om te kopen. De straf komt boven op de straf van zes jaar die de oprichter van de motorclub No Surrender al uitzit. Morgen moet Otto nogmaals voorkomen.

De zaak waar het vandaag om draaide voor de rechtbank in Breda, gaat een paar jaar terug. Otto zat toen in voorarrest in Middelburg, in afwachting van een grote strafzaak tegen hem. Hij stuurde vanuit de cel stiekem briefjes naar getuigen in de zaak, meldt Omroep Brabant. Daarin vroeg hij ze om hun verklaring tegen hem tegen betaling aan te passen of in te trekken.

In de rechtbank opgepakt

Volgen de rechtbank kreeg Otto hulp van anderen, onder wie zijn advocaat Jan-Piet van R. (73). Van R. kreeg vandaag twee jaar cel en werd direct na het vonnis in de rechtbank opgepakt. Onder begeleiding van enkele rechercheurs mocht hij aan de balie nog hoger beroep aantekenen. Daarna werd hij afgevoerd.

Van R. werd niet alleen veroordeeld voor het smokkelen van briefjes uit Otto's cel. In het vonnis nam de rechtbank ook mee dat in het huis van de ex-advocaat amfetamine en drugslabmaterialen aanwezig waren. Van R. ontkent dat die spullen van hem waren, maar dat gelooft de rechtbank niet.

Morgen opnieuw voor de rechtbank

Otto's straf van vandaag komt boven op de zes jaar cel die hij in 2018 kreeg opgelegd. Hij werd toen schuldig bevonden aan de afpersing, mishandeling en bedreiging van twee autohandelaren en het witwassen van 1,3 miljoen euro.

Morgen staat Otto weer voor de rechtbank, ditmaal in in Groningen. Daar is drie jaar cel tegen hem geëist als oprichter en leider van motorclub No Surrender. Het OM ziet dat als een criminele organisatie.

Ondanks de veroordelingen zit Otto niet in de gevangenis maar thuis, met een enkelband. In april mocht hij de gevangenis verlaten omdat hij hartklachten heeft. Daarom behoort hij tot de risicogroep voor het coronavirus.

Onlangs begon ook de kaalplukzaak tegen Otto. Het OM wil drie miljoen euro van hem afpakken. Dat geld is volgens het OM van misdrijven afkomstig.