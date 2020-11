Ook in hoger beroep 25 jaar cel voor dodelijke flatoverval Tilburg

Het Gerechtshof heeft 25 jaar cel opgelegd aan een Tilburger die ruim vijf jaar geleden een medebewoonster van zijn flat overviel en haar met 41 messteken doodde. Hij kreeg de straf mede voor een tweede overval, waarbij hij een ouder echtpaar zwaar toetakelde. Eerder legde de rechtbank de man ook al een celstraf van 25 jaar op.

Het was vooral de flatmoord van april 2015 die in Tilburg tot commotie leidde. Slachtoffer was de 68-jarige Thérèse Hiwat, meldt Omroep Brabant. Het lijkt erop dat de verdachte, de nu 26-jarige Juliandro 'Django' A., de medebewoonster van zijn flat had uitgezocht omdat ze alleen woonde en extra kwetsbaar was.

Hij beroofde haar van een paar sieraden, laptop en pinpas. Daarna doodde hij haar "op een gruwelijke manier", zoals het Hof vanochtend vaststelt. Na de moord werd een stille tocht voor Thérèse gehouden.

Ruim een half jaar later, in december 2015, pleegde A. opnieuw een inbraak en overval in dezelfde flat, toen op een ouder echtpaar. Hij stak de bewoner van 78 neer; de man overleefde het ternauwernood. Hij sloot hij het echtpaar urenlang op in de slaapkamer. Net als bij de eerste overval ontkwam A., maar dankzij de vondst van zijn dna kon de politie hem een week later aanhouden.

Afschuwelijke doodsstrijd

In november 2016 werd A. voor het eerst tot 25 jaar cel veroordeeld, toen door de rechtbank in Breda. De rechter sprak over de "afschuwelijke doodsstrijd" die Thérèse Hiwat gevoerd moet hebben en noemde het misdrijf "weerzinwekkend en onbegrijpelijk".

De verdachte ging in hoger beroep, maar vandaag blijkt dus dat ook het Gerechtshof in Den Bosch vindt dat A. 25 jaar de cel in moet. Aanvankelijk noemde het Hof een celstraf van 26 jaar gerechtvaardigd omdat "de maatschappij voor lange tijd beschermd moet worden tegen het gewetenloze en gewelddadige gedrag van de man". Maar de straf valt een jaar lager uit omdat het zo lang heeft geduurd voordat er uitspraak is gedaan.

Het is nog onduidelijk of A. nu in cassatie gaat. Zijn advocate was onbereikbaar voor commentaar.