Marcel (6), waarschijnlijk jongste Franse verzetsstrijder ooit, geëerd op WOII-monument

Hij was waarschijnlijk de jongste Franse verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog, de 6-jarige Marcel Pinte. Gisteren werd hij voor de eerste keer geëerd tijdens de Wapenstilstanddag in Frankrijk, een dag waarop de doden van de twee Wereldoorlogen herdacht worden. Marcels naam werd op een monument voor oorlogsdoden in het centraal-Franse Aixe-sur-Vienne geschreven.

Quinquin, zoals Marcel ook wel genoemd werd, bracht boodschappen over de grens naar verzetsleiders. Hij droeg die onder zijn kleding. Ook hielp hij soldaten met andere taken.

De jongen was onderdeel van de 'army of shadows', een groep verzetsstrijders die geleid werd door generaal Charles de Gaulle vanuit Londen. Marcel luisterde naar de bevelen van zijn vader Eugene Pinte. Pinte was een verzetsleider met een operatiecentrum op een boerderij buiten Aixe-sur-Vienne. Die boerderij ontving gecodeerde berichten en voorraden via parachutes uit Londen. Pinte leidde ook de bevrijding van de Franse stad. Een paar jaar geleden werd een straat in Aixe-sur-Vienne naar hem vernoemd.