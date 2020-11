Wekdienst 12/11: Debat over vrijheid van meningsuiting • Zorgpremies 2021 bekend

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Tweede Kamer debatteert vanaf 10.15 uur over de vrijheid van meningsuiting. De aanleiding voor het debat is de moord op de Franse leraar Samuel Paty, die vorige maand werd onthoofd nadat hij spotprenten van de profeet Mohammed had laten zien in de klas.

Het is Wereld Longontsteking Dag. Op die dag wordt elk jaar wereldwijd aandacht gevraagd voor de gevaren van longontsteking voor jonge kinderen.

Wat heb je gemist?

Van twee van de vier grootste zorgverzekeraars is de nieuwe premie voor volgend jaar al bekendgemaakt. Bij CZ betalen mensen straks 8,65 euro per maand meer - wat neerkomt op ruim 129 euro per jaar. Bij VGZ komt er 4,50 euro bij en wordt de premie ruim 124 euro. Het kabinet ging uit van een gemiddelde stijging van 5 euro tot een gemiddelde van 123 euro. De stijging is het gevolg van een combinatie van hogere medicijnprijzen, stijgende lonen in de zorg en de toenemende vergrijzing. De coronacrisis zou maar beperkt van invloed zijn.

Zorgverzekeraars moeten uiterlijk vandaag de nieuwe premies openbaar maken. In de loop van de dag komen ook onder meer Menzis en Zilveren Kruis met hun premies.

Ander nieuws uit de nacht: